İnternet Dolandırıcılığına Dikkat! 40 Bin 700 TL'sini Kaptırdı

Kırklareli’nde yaşayan bir vatandaş, internet üzerinden arkadaşlık sitesi aracılığıyla tanıştığı kadına 40 bin 700 TL’sini kaptırdı.

Arkadaşlık sitesinden tanıştığı kadın, bir süre yazışmanın ardından kişiden 5 bin 700 TL para istedi. Daha önce hiç görmediği kadına, buluşma umuduyla parayı gönderen kişi, kadınla bir süre daha yazıştı ve buluşacakları zamanı bekledi. Ancak kadın buluşma tarihlerini sürekli erteledi. Kısa bir süre sonra, kişiyi başka bir arkadaşına yönlendirdi. İkinci kadınla yazışmaya başlayan kişi, buluşma umuduyla kendisinden istenilen ücretleri belirtilen banka hesaplarına yatırmaya devam etti. İki kadın farklı zamanlarda, arkadaşlık sitesi üzerinden ağlarına düşürdükleri kişiden toplam 35 bin TL para istedi.

Daha önce de 5 bin 700 TL para gönderen kişi, her iki kadına toplam 40 bin 700 TL para göndermiş oldu.

Beklenen Buluşma Gerçekleşemedi

Buluşma tarihinin sürekli ertelenmesi üzerine dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi. İstenilen paraları, ATM üzerinden kadınların belirttiği hesaba yatırdığını belirten kişi, polis tarafından olayın çözülmesini bekliyor.