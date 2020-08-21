İnternet Hız Rekoru Kırıldı: Saniyede 178 Terabit Hıza Ulaşıldı!

Londra Üniversitesi Akademisi'nde mühendisler saniyede 178 terabit internet hızına ulaştı. 178 terabit internet hızına nasıl ulaşıldı? İşte detaylar.

İnternet Hız Rekoru 178 Terabit ile Kırıldı

Bu büyük başarı Xtera ve KDDI Research ile işbirliği içinde Dr. Lidia Galdino liderliğindeki University College London'daki bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi. Tüm Netflix kitaplığını aynı anda, bir saniyeden daha kısa sürede indirmek bu internet hızı ile mümkün.

Araştırmacılar mevcut fiber optik sistemlerde kullanılanlardan çok daha geniş dalga boyları kullandılar. KDDI Research, University College London ve Xtera'daki mühendisler, mevcut optik fiber kurulumundan daha fazla veri geçirmek için yeni teknolojiler geliştirdiler.

Mevcut altyapının çoğu 4,5THz bant genişliğine kadar kapasiteye sahip ve bazı yeni teknolojiler bunu 9THz'e çıkarmıştı. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu yeni sistem, bant genişliğini 16.8THz'e yükseltti.

Dr. Gadlino açıklamasında "mevcut altyapıyı daha verimli kullanan, optik fiber bant genişliğini daha iyi kullanan ve saniyede 178 terabitlik dünya rekoru iletim hızı sağlayan yeni teknolojilerle çalıştıklarını" söyledi.

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