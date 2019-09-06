İnternet Üzerinde 1,71 Milyar Web Sitesi Bulunuyor

İnternetin temelini oluşturan World Wide Web için ilk defa 1992 yılında 10 adet web sitesi üretilmişti. Yaklaşık 27 yıllık süreç içerisinde internet siteleri milyonlarca arttı ve günümüzde aktif olarak çalışan 1,71 milyar web sitesi bulunuyor.

2019 Ağustos ayında hazırlanan internet istatistiklerine göre mevcut durumda 1.71 milyar web sitesi var. İnternet sitelerindeki bu hızlı artışın hayatımıza etkisi, teknolojinin gelişimini yönlendirmesi de önemli bir yere sahipken 1,71 milyar web sitenin birçoğunun hacker'lar tarafından hazırlandığını unutmamak gerekiyor.

Bu anket için hazırlanan web sitesi 'internet üzerinde bir isim alanı kullanılarak IP adresine çözülebilen sunucular' olarak nitelendiriliyor. İlk defa 2014 yılında milyar seviyesine ulaşan web sitesi sayısı 2016 yılına kadar düşüş yaşadı ve tekrar çoğalmaya devam etti. Ayrıca 2009 ve 2012'den sonra da düşüşler yaşandı ancak bunların nedeni pek bilinmiyor.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla World Wide Web sistemine bağlı 1,63 milyar site bulunuyorken bir yıl içerisinde 100 milyonu aşkın sitenin yeniden oluşturulduğu göze çarpıyor.

Bu arada tanınmış internet firmalarından en erken kurulanı 1994'de Yahoo olmasına rağmen 1998'de oluşturulan Google onu çoktan geçmeyi başardı. Ancak 2004 yılında Facebook, 2005 yılında YouTube ve 2010'da Instagram'ın hayatımıza girdiğini unutmamak gerekiyor.