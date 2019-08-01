İnternet Üzerinden Yayın Yapanları RTÜK Denetleyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yeni internet yayını düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

RTÜK İnterneti Denetleyecek!

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik" başlığını taşıyan yönetmelik, RTÜK'ün geçen yıl Eylül ayında yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti. Alınan bu karar artık yürürlüğe girdi.

24 maddeden oluşan yönetmelik, internet üzerinden radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşlar ile izleyicinin istediği içeriği istediği zaman izleyebildiği Netflix, Puhu TV, BluTV gibi platformlarla ilgili düzenlemeleri içermekte.

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı alacak. Bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri ise yine aynı şekilde RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alacak.

Yönetmeliğin 4. maddesinde "programların içeriği ve seçimi ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde bir yayın akış çizelgesi, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ise bir katalog içinde sunulmasına ilişkin düzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmak" yazmakta. Bu da internet üzerinden yayın yapanların sansür kurallarına uyması gerektiği anlamına gelmekte.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler RTÜK'ün interneti denetleyecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!