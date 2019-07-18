İnternette 1 Dakikada Neler Yaşanıyor?

ABD merkezli bulut yazılım şirketi olan Domo, başta Twitter, Instagram ve YouTube olmak üzere 1 dakikada internette neler yaşandığını paylaştı. İnternette 1 dakikada yaşananlara inanamayacaksınız.

İnternette 1 Dakikada Neler Oluyor?

Arama motoru Google'da sadece 1 dakikada 4.497.420 kez arama yapılıyor. Dünya çapında 1 dakikada 390.030 uygulama akıllı telefonlara yüklenmekte. Dijital yayın platformu Netflix'te 1 dakikada 694.444 saatlik video tüketilmekte.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'da 1 dakikada 511.200 adet tweet atılıyor. Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube'ta 4.500.000 video izleniyor.

Sadece 1 dakikada 188.000.000 adet elektronik posta gönderilmekte. Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram'da dakikada 55.140 fotoğraf paylaşılmakta. Görüntülü konuşma uygulaması Skype'ta 231.840 görüşme gerçekleştirilmekte.

Özel araç çağırma uygulaması Uber'den 1 dakikada 9.772 araç çağırılmakta. Son olarak dünya genelinde 18.100.000 adet SMS gönderilmekte.

Sizler 1 dakikada internet aleminde yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!