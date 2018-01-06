İnternetten Tanıştığı Kişiler Tarafından Evinde Dövüldü ve Gasp Edildi!

İnternette güvenli olmayan birçok arkadaşlık sitesi bulunuyor. Bazı insanlar bu siteler sayesinde evlendiklerini söyleseler de arkadaşlık siteleri tehlike saçmaya devam ediyor. İstanbul'un Pendik ilçesinde gerçekleşen ilginç olayda sohbet sitelerinin zararı bir kez daha ortaya çıktı. İnternetten tanıştığı kişilerle arkadaş olmak isteyen Yasin K. isimli bir kişi, bu merakı yüzünden kendi evinde dayak yedi ve gasp edildi.

İHA'dan aldığımız bilgilere göre İstanbul'da yaşayan Yasin K. isimli kişinin başına oldukça ilginç olaylar geldi. Sosyal medya sitelerinde dolaşan Yasin K. internetten iki kişi ile tanıştı. Bu kişilerle internet üzerinden bir süre sohbet eden Yasin K. isimli şahıs, bu kişilere güvenmeye başladı ve bu kişileri evine çağırdı. Bu güven Yasin K. için pahalıya mal oldu. Çünkü güvendiği iki kişinin amacı arkadaşlık değil hırsızlıktı.

Sanal arkadaşlar Yasin K. isimli şahsı evinde önce dövdüler sonra da gasp ettiler

T.Ö. ve S.Y. isimli iki şahıs ile buluşan Yasin K. bir süre dışarıda dolaştı ve ardından bu iki şahsı evine davet etti. Bu daveti kabul eden T. Ö. ve S. Y. isimli şahıslar Yasin K. ile birlikte eve doğru yol aldılar. Evde biraz takılan arkadaşlar iyice birbirine güvenmeye başladı. Kısa bir süre sonra evde oklava bulan T.Ö. ve S.Y. isimli şahıslar, ev sahibi Yasin K.'ya saldırdılar. Bu saldırıdan kurtulamayan Yasin K. kanlar içinde kaldı ve polislerden yardım istedi. T.Ö. ve S.Y. isimli şahıslar ise Yasin K.'yı dövdükten sonra evindeki paralarını ve arabasını alarak olay yerinden uzaklaştılar. Polislerin gelmesi ile birlikte olayı açıklayan Yasin K. isimli şahıs, internetten tanıştığı T.Ö. ve S.Y. isimli iki kişinin bulunmasını istedi.

Yasin K. isimli kişinin yüz tarifi yapmasından sonra Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği araştırma yapmaya başladı. Ekipler büyük bir dikkatle çalıştı ve kaçan iki şahsı İzmir'e giderken yakaladı.

Gaspçıları güvenlik kameraları yakalattı!

T.Ö. ve S.Y. isimli şahıslar çaldıkları arabayı kullanarak önce İzmir'e sonra da Muğla'ya kaçtılar. Suçluların peşinde olan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, suçluların benzin istasyonuna girdiğini ve benzin aldıklarını açıkladı. Benzin aldıklarında paraları olmadığı için cep telefonlarını rehin bıraktıklarını söyleyen emniyet güçleri, bu ipuçlarından sonra her şeyin çorap söküğü gibi geldiğini açıkladı. Güvenlik kameralarını izleyen ve plaka takibi yapan emniyet güçleri, Muğla'da yakalanan suçluları yargılanmak üzere mahkemeye götürdü.

Arkadaşlık sitelerini kullanırken iki kez düşünün!

Bu haberimizi hazırlarken aslında sizi de biraz bilgilendirmeyi amaçladık. Günümüzde arkadaşlık siteleri milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Güvenli olmayan bu sitelerden tanıştığınız kişilere mümkün olduğunca itibar etmeyiniz. Güvenliğiniz için de asla internette tanıştığınız kişilere telefon numaranızı ve hesap bilgilerini göndermeyin.