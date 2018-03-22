iOS 11'de Kritik Güvenlik Açığı!

Apple, sosyal mecralarda yayınladığı reklamlarında iPhone’un güvenli olduğunu vurguluyor ancak gerçek kullanıcı deneyimi tam tersini gösteriyor. iOS 11’de yeni keşfedilen bir güvenlik açığı ile ekran kilitli konumda tüm mesajlar sesli olarak alınabiliyor. Suçlu tahmin edeceğiniz üzere akıllı asistan Siri!

Sosyal ağ platformlarını yakından takip eden biriyseniz, Apple’ın hemen her reklamında iPhone’un diğerlerinden daha güvenli kulanım sunduğunun altını çizdiğini fark etmişsinizdir. Reklamları bir yana bırakıp gerçek kullanıcı deneyimini konuşacak olursak; Apple’ın yazılım tarafında günde güne geriye gittiğini görüyoruz. Sadece beta değil, final sürüm için bile ardı ardına yayınlanan güncellemeler, Apple kullanıcılarının başını ağrıtıyor. iOS 11’de keşfedilen, iOS 11.3 beta sürümde de olan güvenlik açığı kritik düzeyde. Kullanıcının iPhone’u kilitli olsa dahi asistan Siri, gelen tüm bildirimleri okuyabiliyor. iPhone X’da Siri tuşuna basarak, önceki modellerde de yazarak verilebilen basit bir komutla kullanıcının tüm bildirimlerini okumak mümkün oluyor.

Normalde bildirimlerin kilit ekranından doğrudan okunabilmesi bir yana görüntülenebilmesi bile mümkün değil. Öncelikle Face ID veya Touch ID ile kilidin açılması gerekiyor ancak bunun sadece Apple uygulamaları için geçerli olduğunu son güvenlik açığından netçe anlayabiliyoruz. Gmail, WhatsApp, Facebook Messenger ve diğer uygulamalardan gelen bildirimler, asistan Siri aracılığıyla rahatlıkla okunabiliyor. Siri’ye “Hey Siri, bildirimleri oku” vb. komut vermek yeterli. Elbette bu güvenlik açığı yakın zamanda kapatılacaktır. Yeni bir güncelleme yayınlanana dek Siri’ye kilit ekranından erişimi kapatmanızı öneririz.