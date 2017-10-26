iOS 11’deki Hata, iPhone’ların Hesap Makinesini Bozdu!

19 Eylül tarihinde kullanıma sunulan Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 11, çarpım tablosunu unuttu! iOS 11 yüklü cihazlarda bulunan hesap makinesi uygulaması, basit toplama işlemlerini yapamıyor. Hatanın beta versiyonundan beri devam ettiği ifade edilirken, sorunun kaynağı olarak hesap makinesi animasyonu gösteriliyor.

iPhone’larda bulunan hesap makinesi uygulaması sınıfta kaldı. Örneğin, 1+2+3 toplamasını yapmak için sayıları hızlı bir şekilde art arda girdiğinizde animasyon bazı simgeleri yok sayıyor ve sonuç 6 yerine 24 çıkıyor. Fakat bu işlemi yavaş bir şekilde yaptığınız takdirde doğru sonucu bulabildiğinizi de belirtelim.

Bir Reddit kullanıcısının keşfettiği hatanın, arayüz tasarımında kullanılan ışık efektinin hızla sayıları yazarken toplama işleminin devreye girmesini engellemesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Hesap makinesinde yaşanan sorunun iOS 11.1 betasından beri devam ettiği söylenirken, Apple’ın hatayı neden düzeltmediği en büyük soru işareti. Apple’ın, dünyanın en gelişmiş işletim sistemi olarak tanıttığı iOS 11, kötü pil performansları, uygulama çökmeleri ve donmalar gibi birçok sorunla daha baş etmek zorunda kalıyor.

Apple çalışanlarından Chris Espinoza, 70’ten fazla kişinin sorunu bildirdiğini söyledi. Cupertino merkezli teknoloji devinin, bir sonraki güncellemede başta hesap makinesindeki hata olmak üzere devam eden birçok sorunu düzelteceğini tahmin ediyoruz.