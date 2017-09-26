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iOS 11.0.1 Yayınlandı, iPhone ve iPad'inizi Güncelleyin!

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Erkan Calp
Erkan Calp Mobil

19 Eylül’de final sürümü yayınlanan iOS 11 için ilk güncelleme geldi. iOS 11.0.1 (15A402 | 15A403) sürüm numarasıyla tüm iPhone ve iPad kullanıcıları için OTA yoluyla indirilmeye açıldı.

Özellikle iPad için önemli yenilikler içeren iOS 11’in ilk güncellemesi iOS 11.0.1, yayınlandı. Apple’dan beklediğimiz üzere final sürümün ardından gelen ilk yazılım güncellemesinde Outlook, Office 365 ve Exchange Server e-mail hesaplarından gönderilen e-postalarda yaşanan sorun çözüldü. Exchange e-mail sunucu hatasının giderilmesi dışında önemli bir değişiklik göze çarpmıyor.

iPhone ve iPad’in Mail uygulamasını kullanıyorsanız Outlook.com veya Exchange e-posta hesabınızla e-posta gönderirken “Posta Gönderilemiyor. Mesaj sunucu tarafından reddedildi” gibi bir hata iletisiyle karşılaşmamak için Ayarlar – Genel – Yazılım Güncelleme menüsü altından iOS 11.0.1 güncellemesini indirip yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

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ETİKETLER: iPhone Apple ios iOS 11

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