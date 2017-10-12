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  4. iOS 11.0.3 Güncellemesi Yayınlandı, Hemen İndirin

iOS 11.0.3 Güncellemesi Yayınlandı, Hemen İndirin

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Mobil
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Apple, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte tanıttığı mobil işletim sisteminin en yeni sürümü iOS 11 için yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 11.0.3 güncellemesine göz attığımızda yeni bir özellik göremiyoruz, bunun yerine hata düzeltmelerine odaklanılmış.

278.4 MB boyutuna sahip güncellemenin resmi güncelleme notları şu şekilde:

- Bazı iPhone 7 ve 7 Plus aygıtlarında ses ve dokunma ile ilgili geri bildirimin çalışmadığı bir sorunu düzeltir

- Serviste özgün Apple parçalarının takılmadığı bazı iPhone 6s ekranlarında, ekrana dokunulduğunda aygıtın tepki vermediği bir sorunu çözer

Not: Orijinal olmayan ekranların takılması görsel kaliteyi bozabilir ve doğru çalışmamasına neden olabilir. Apple sertifikalı ekran onarımları, orijinal Apple parçalarını kullanan, güvenilir ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için support.apple.com/tr-tr adresine bakın.

Bir önceki güncelleme olan iOS 11.0.2 güncellemesi de hemen hemen aynı dosya boyutuna sahipti. Her iki güncellemenin bir diğer ortak noktası da sadece birkaç hata düzeltmesine yer vermeleri. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, güncelleme boyutunun biraz yüksek kaldığı söylenebilir.

iOS 11.0.3 Nasıl İndirilir?

- Kullandığınız cihazın Ayarlar menüsüne dokunun

- Ayarlar bölümünde Genel bölümünü açın

- Burada bulunan Yazılım Güncelleme kısmına gelin

- iOS 11.0.3 güncellemesini indirin ve yükleyin

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ETİKETLER: Apple güncelleme iOS 11

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