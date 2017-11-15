iOS 11.2 Güncellemesi ile Birlikte Kablosuz Şarj Gücü Artacak

Apple'ın, 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X, Qi standartlarında kablosuz şarj desteğine sahip. Bu da söz konusu iPhone'ların yüzlerce kablosuz şarj cihazı ile uyumlu olduğunu gösteriyor ancak düşük voltajı bazı kullanıcıların isteklerine kulak veremiyor. Apple, yalnızca 5W ile sınırlı olan kablosuz şarj gücünü, iOS 11.2 güncellemesinde 7.5W'a kadar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Kablosuz şarj desteğine sahip bir akıllı telefona sahipseniz, her seferinde kablolarla boğuşmak zorunda kalmıyorsunuz. Apple, nihayet bu kolaylığın farkına vardı ve tanıttığı üç yeni modeline kablosuz şarj desteği verdi. Yeni iPhone'lar, Qi standartlarında maksimum 5W şarj gücüne sahip. Apple, şu anda beta test cihazlarıyla iOS 11.2'yi test ediyor ve bu güncellemede kablosuz şarj hızının iyileştirilmesi üzerinde çalışıyor.

MacRumors, 7.5W şarj cihazı ve 5W şarj cihazı ile iOS 11.2'yi test etti. Güncellemeden sonra, 7.5W şarj cihazıyla kablosuz şarj oranın yüzde 43 daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Apple, şu anda mağazalarında Mophie ve Belkin marka kablosuz şarj cihazlarını satıyor ve her ikisi de 7.5W şarjı destekliyor. Öte yandan kablosuz şarj desteğinin geliştirileceği güncellemenin önümüzdeki sene çıkacağı belirtiliyor.

Her ne olursa olsun, tonlarca para verdikten sonra bir de Apple'ın sattığı kablosuz şarj ünitelerine 300-400 lira vermek ne kadar mantıklı tartışılır. Karar yine de sizin.

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