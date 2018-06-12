iOS 11.4 Sürümünde Batarya Sorunu Ortaya Çıktı

Apple kullanıcılarının sorunlarını paylaştıkları bazı forum sitelerinde, iOS için yayınlanan 11.4 güncellemesinin batarya sorunu çıkarmaya başladığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Yüzlerce kullanıcı, telefonlarının şarjlarının bir anda bitmesinden şikâyet etti.

19 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan iOS 11 güncellemesi, yayınlanır yayınlanmaz şarj konusunda çeşitli problemleri beraberinde getirmiş ve birçok kullanıcı şarj ömrünün ciddi şekilde düştüğünden yakınmıştı. Yazılımda bir hata olduğunu kabul eden Apple ise güncellemenin hemen ardından küçük bir yamayla sorunu düzelttiğini açıklamıştı.

Güncellemenin yayınlanmasından sonra Apple’ın rastgele cihaz kapanma sorununun önüne geçmek için pil kapasitesini belirli bir seviyenin altına düşürdüğü ve bazı modellerinde işlemci güçlerini aşağıya çektiği ortaya çıkmıştı. Konunun gündeme gelmesinden sonra işlemci güçlerini düşürdüğünü kabul eden şirket, kullanıcılarından özür dileyerek, işlemciyi tam güç çalıştıran bir özelliği aktif hale getirmişti.

Son günlerdeyse telefonunda iOS 11.4 sürümü kullanan pek çok iPhone kullanıcısı, şarjlarının bir anda azalmasından şikayet etmeye başladı. Çeşitli internet sitelerinde yapılan yorumlar vesilesiyle ortaya çıkan sorunun genele yayıldığı görülürken, kullanıcılar saatler içinde şarjlarının bittiğini söylediler.

Konuyla ilgili örnek veren bir iPhone 6 kullanıcısı, yüzde 100 şarjlı telefonunun yalnızca 4 saat beklemede kaldıktan sonra şarjının yüzde 40 seviyesine düştüğünü dile getirdi. iOS 11.4 güncellemesini üç gün önce yaptığını söyleyen kullanıcı, güncellemeden önce böyle bir sıkıntı yaşamadığını ifade etti.