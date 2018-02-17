iOS 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın her yıl düzenlediği ve çeşitli ürünleri ile yazılımlarını tanıttığı WWDC 2018 etkinliği için tarih sızdırıldı. Genellikle Haziran ayında düzenlenen bu etkinliğin geleneği bu yıl da değişmeyecek gibi gözüküyor. Ancak söylenen tarihin kesinleşmediğini de belirtmekte fayda var.

WWDC (Worldwide Developers Conference) olarak adlandırılan etkinlikte Apple, yeni cihazlarını ve güncel işletim sistemlerini tanıtıyor. Bu yıl Kaliforniya'da bulunan McEnery Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği düşünülen WWDC 2018, Haziran'ın ilk haftasında yani 4-8 Haziran arasında düzenleneceği düşünülüyor. Çünkü Kongre Merkezi'nin Haziran ayı rezervasyonlarının tamamı doldurulmuş durumda. Sadece Haziran'ın ilk haftası boş olan McEnery, şimdiden büyük bir WWDC 2018'e hazır gibi gözüküyor.

WWDC 2018'de Ne Tanıtılacak?

Etkinliğe ilk olarak 4 Haziran Pazartesi günü iOS 12 ile başlamayı planlayan Apple, ilerleyen günlerde ise iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 ve tvOS 12 yazılımlarını kullanıcılara sunacak. Ayrıca etkinliğe Face ID‘li iPad Pro‘nun damga vurması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen WWDC'de 5 bin geliştiriciye ve bin Apple mühendisine yer veren ABDli şirket, katılımları ise bilet ile sağlıyor. Her biletin fiyatı 1599 dolar civarındayken biletler kura ile dağıtılıyor.

Peki ya siz yeni iOS 12'den neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.