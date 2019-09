iOS 13'de Fortnite ve PUBG Mobile Oynanamıyor

Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 13 işletim sisteminde PUBG Mobile ve Fortnite oynanamıyor. iOS 13 güncellemesini cihazlarına kuran oyuncular Pubg Mobile ve Fortnite oynarken sorunlar yaşadıklarını dile getirmekteler.

Dünyanın en popüler mobil oyunları arasında yer alan Pubg Mobile ve Fortnite, iOS 13'de oynanırken sorun çıkarıyor. Fortnite ve Pubg Mobile'ı iOS 13'de oynayan oyuncular üç parmaklarını kullandıklarında Apple'ın yeni özelliği ile karşı karşıya kalmaktalar.

Oyuncular iOS 13 ile beraber cihazlara gelen "3 parmak ile hareketleri geri alma ve yineleme" özelliğinden dolayı oyunları oynayamamakta. Sorun hakkında pek çok oyuncu oyun şirketlerine şikayette bulundu.

⁦@PUBG_Support⁩ ⁦@PUBGMOBILE⁩ iOS 13 text editing gestures killed 4 finger claw. Touching with 3 fingers will open the above bar in game(screenshot). Please release a fix for this. Total game killer at the beginning of season. #iOS13 #PUBGMOBILE pic.twitter.com/e8fRXyx12I