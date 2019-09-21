iOS 13'de Fortnite ve PUBG Mobile Oynanamıyor

Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 13 işletim sisteminde PUBG Mobile ve Fortnite oynanamıyor. iOS 13 güncellemesini cihazlarına kuran oyuncular Pubg Mobile ve Fortnite oynarken sorunlar yaşadıklarını dile getirmekteler.

Dünyanın en popüler mobil oyunları arasında yer alan Pubg Mobile ve Fortnite, iOS 13'de oynanırken sorun çıkarıyor. Fortnite ve Pubg Mobile'ı iOS 13'de oynayan oyuncular üç parmaklarını kullandıklarında Apple'ın yeni özelliği ile karşı karşıya kalmaktalar.

Oyuncular iOS 13 ile beraber cihazlara gelen "3 parmak ile hareketleri geri alma ve yineleme" özelliğinden dolayı oyunları oynayamamakta. Sorun hakkında pek çok oyuncu oyun şirketlerine şikayette bulundu.

⁦@PUBG_Support⁩ ⁦@PUBGMOBILE⁩ iOS 13 text editing gestures killed 4 finger claw. Touching with 3 fingers will open the above bar in game(screenshot). Please release a fix for this. Total game killer at the beginning of season. #iOS13 #PUBGMOBILE pic.twitter.com/e8fRXyx12I — akash (@CODE_Akash) September 19, 2019

Oyuncuların şikayetlerine kayıtsız kalmayan Pubg Mobile ekibi yaşanılan sorun hakkında açıklamada bulundular. Pubg Mobile ekibi yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: " İOS 13 ile beraber gelen '3 parmak ile h areketleri geri alma ve yineleme özelliğinden' dolayı oyunda kesintiler yaşanmakta. Özelliğin oyuncular için bir sorun olduğunu biliyoruz.

Sorunu Apple ile zaten gündeme getirdik ve sorunu çözmek için onlarla çalışmaya devam edeceğiz. 3 veya daha fazla parmakla oyunu oynayan oyuncuların bu sorun çözülene kadar iOS 13.0'a yükseltme yapmamalarını öneririz. Anlayışınız için teşekkürler."

Sorunun çok kısa bir süre içerisinde çözüleceği tahmin edilmekte. Konu hakkında gelişmeler olursa sizleri bilgilendireceğiz.