iOS 14.0.1 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Yenilikler

Apple tarafından 16 Eylül tarihinde herkese açık bir şekilde yayınlanan iOS 14 beraberinde pek çok yenilikle birlikte geliyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan iOS 14.0.1 Güncellemesi ise yeni sürümle gelen önemli bir özellikteki hataya odaklanıyor. İşte merak edilen tüm detaylar!

iOS 14.0.1 Yenilikleri: Ne Değişti?

Bildiğiniz üzere iOS 14 ile birlikte kullanıcılar varsayılan internet tarayıcısı ve varsayılan e-posta uygulaması üzerinde değişikliklerde bulunabiliyor. Bu sayede Safari yerine Chrome'u ya da Mail yerine Gmail'i varsayılan tarayıcı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Öte taraftan bu ayarda bazı küçük hataların olduğu fark edildi.

Varsayılan uygulamaları değiştiren pek çok kullanıcı, ayarların tekrar eski haline döndüğünü fark etti. Apple'ın yayınladığı iOS 14.0.1 ise tam olarak bu soruna parmak basıyor ve varsayılan uygulama değişikliğinin eski haline dönmesini engelliyor. Yani artık varsayılan uygulamalarda bir sorun yaşamamanız gerekiyor.

Tüm bunlara ek olarak sistemdeki birkaç ufak tefek hatanın da giderildiği belirtiliyor.

Güncelleme hemen şu an tüm cihazlar için indirilebilir durumda. Aynı zamanda benzer bir problemin iPad'lerde de yaşandığını ve aynı güncellemenin iPadOS için de yayınlandığını hatırlatalım. Kontrol etmek için Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme adımlarını takip edin.