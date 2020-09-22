iOS 14.2 Public Beta Yayınlandı

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik sırasında iOS 14 ve iPadOS 14 sürümlerini herkes için yayınlamıştı. Bundan kısa bir süre iOS 14.2 Public Beta olarak yayınlandı. Peki yeni güncelleme hangi yeniliklerle birlikte geliyor ve kullanıcılara neler sunuyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

iOS 14.2 Yenilikleri

Söz konusu güncelleme iOS 14.2 Public Beta ve iPadOS 14.2 Public Beta olarak adlandırılıyor ve beta programına dahil olan tüm kullanıcılara sunuluyor. Öte taraftan şu an için geçerli bir hatadan ötürü güncellemenin iPhone XR, iPhone 11 ve iPad Nesil 8 için sunulmadığını görüyoruz.

iOS 14.2 Yenilikleri Neler?

- Kullanıcılar Kontrol Merkezi'nde yer alan yeni bir tuşla, tek hamle ile Shazam'ı kullanabilecek.

- AirPlay arayüzü yenilendi.

- Kişi Algılama özelliği, kişilerin sizle olan mesafesini ölçebilecek.

- Çeşitli performans iyileştirmeleri.

- Çeşitli hata düzeltmeleri.

Şu an için görünürdeki tek yenilik Shazam gibi duruyor. Bu sayede bir şarkıyı ya da müziği öğrenmek istediğinizde uygulamaya girmek zorunda kalmadan Kontrol Merkezi'nden tek bir tuşla bunu sorgulayabileceksiniz. Ayrıca bu özellik AirPods'lar takılıyken de çalışıyor ve uygulama içi müzikleri öğrenmenize de olanak sunuyor.

iOS 14.2'nin ve iPadOS 14.2'nin iPhone 12 modelleri ile birlikte herkese açık bir şekilde yayınlanması bekleniyor. Peki siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.