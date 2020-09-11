Apple geçtiğimiz saatlerde iOS 14 Beta 8 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Şirketin ana güncelleme öncesi haftalık güncelleme politikası izlediği beta sürümleri yazılımdaki hatalara ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor. İşte iOS 14 Beta 8 yenilikleri, boyutu ve merak edilen diğer tüm detaylar!

iOS 14 Beta 8 Yayınlandı: Hangi Yeniliklerle Geliyor?

iOS 14 Beta 8 ve iPadOS 14 Beta 8 hem geliştiriciler için hem de halka açık programa dahil olanlar için yayınlandı ve hemen şu an indirilebilir durumda. iPhone kullanıcıları için 18A5373a yapı numarası ile yayınlanan güncelleme 100 MB'ın biraz üzerinde bir dosya boyutuna sahip.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu son güncellemeler tamamı ile hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri üzerine kurulu. Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklama ile birlikte 15 Eylül'de yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Yazılımın kararlı sürümü ile bu tarihte karşılaşmayı bekliyoruz ve bu, bu güncellemenin son beta güncellemesi olacağı anlamına geliyor.

Peki siz iOS 14 Beta 8'de ya da iPadOS 14 Beta 8'de herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi? Eğer beta programına dahilseniz iOS 14'ün performansı ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.