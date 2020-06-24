iOS 14, Eski iPhone Modellerinde de Hız Sorunu Yaşatmayacak

iOS 14’ün ilk betası WWDC20 etkinliği sonrasında sunuldu. iOS 14 beta 1, geliştiricilere özel sürüm olmasına karşın beta profil ile herkes tarafından kolayca indirilebiliyor. iOS 14 alacak modeller fazla olduğundan, iOS 14 beta hakkında en çok sorulan soruların başında “iOS 14 beta hızlı mı, cihazı yavaşlatıyor mu?” geliyor. Bir YouTuber, eski iPhone modellerini kapsayan iOS 14 beta 1 hız testi gerçekleştirdi ve son iOS sürümü iOS 13.5.1 ile karşılaştırmasını yaptı.

Eski iPhone Modellerinde de Hız Farkı Yok!

iOS 14 beta 1, 22 Haziran’da ilk kez online gerçekleşen WWDC etkinliği sonrasında indirilmeye açıldı. Geliştirici hesabı olan-olmayan herkes iOS 14 betayı indirip kolayca yükleyebiliyor. iOS 14 beta 1 günlük kullanım için önerilmiyor, hatalar (bug’lar) içeriyor ancak yine de kullanıcılar iOS 14 ile gelen yenilikleri deneyimlemek istiyor. iOS 13’den iOS 14 beta’ya geçiş yapma düşüncesinde olan kullanıcıların en çok merak ettiği konu hız. iOS 14 eski iPhone modellerine de yüklenebildiğinden özellikle bu modelleri kullananlar iOS 14 beta hızını merak ediyor. YouTuber iAppleBytes, iOS 14 beta 1 ile iOS 13.5.1 arasında hız farkının ne kadar olduğunu gösteren bir video yayınladı.

iOS 14 beta hız testi, iOS 14 beta 1 ile iOS 13.5.1 hız karşılaştırması iPhone SE 1. Nesil, iPhone 6s, iPhone 7/8 ve iPhone XR gibi eski iPhone modellerini de kapsıyor. İlginç olarak bu cihazlarda iOS 14’ün ilk beta sürümü hız olarak iOS 13.5.1’den farklılık göstermiyor. Bazı durumlarda, iOS 13.5.1 biraz daha hızlı ancak günlük kullanımı etkileyecek derecede hız farkı yok.

iOS 14 Final Ne Zaman Gelecek?

Merakla beklenen iOS 14 güncellemesi yenilikleri TSİ 20.00’de başlayan online ilk WWDC etkinliğinde gösterildi. Ana ekran widget’ları, uygulama kitaplığı, resim içinde resim, çeviri uygulaması, Mesajlarda kişileri sabitleme, yeni Memoji stilleri ve çıkartmaları, Apple Haritalar’da bisikletle yol tarifleri, yepyeni görünümüyle Siri, yeni özellikler kazanan Safari, yeni AirPods özellikleri ve daha birçok yenilikle gelen iOS 14’ün çıkış tarihi net olarak paylaşılmadı. iOS 14 public beta sürümünün Temmuz’da indirilmeye açılacağı söylendi. iOS 14 final sürümünün de sonbaharda (muhtemelen iPhone 12 lansmanında hatta biraz önce olabilir) yayınlanacağı belirtildi.

iOS 14 Alacak Modeller

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