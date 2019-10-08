iOS 14 ile iPhone’lara Önemli Yenilikler Gelecek!

Apple, iOS 13 güncellemesini 19 Eylül’de yayınlamıştı. Henüz iOS 13 yeni yayınlanmış olmasına rağmen iOS 14 hakkında önemli bilgiler gelmeye başladı.

Apple’ın Eylül 2020’de yayınlaması beklenen iOS 14 güncellemesiyle iPhone kullanıcıları birçok yeniliğe kavuşacak.

Ekran İkiye Bölünecek!

Bunlar arasında en çok dikkat çekenin ise ekranın ikiye ayrılması özelliği olduğunu söyleyebiliriz.

Bu özellik ile tek bir ekranda iki farklı platform kontrol edilebilecek. Aynı anda birden fazla sekmede işlem yapma imkanı sunan özellik sayesinde, bir yandan internette gezinirken bir yandan da e-posta yazabileceksiniz.

iOS 14’ü Hangi iPhone’lar Alacak?

Apple’ın bazı güncellemelerinde yaptığı gibi, iOS 14 güncellemesiyle birlikte bazı iPhone modellerine verilen güncelleme desteği sonlandırılacak.

iOS 14 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri şunlar: