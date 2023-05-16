Apple, iOS 17'nin Erişilebilirlik Özelliklerini Açıkladı
Apple, iOS 17'de yer alacak erişilebilirlik özelliklerini tanıttı. İşte tüm özellikler ve detayları!
Apple bugün iPhone, iPad ve Mac için bu yıl içinde kullanıma sunulacak çok çeşitli yeni erişilebilirlik özelliklerinin önizlemesini yaptı.
Apple, "bilişsel, konuşma ve görme erişilebilirliğine yönelik yeni yazılım özelliklerinin bu yıl içinde geleceğini" söylüyor ki bu da iOS 17, iPadOS 17 ve macOS 14'ün bir parçası olacaklarını kuvvetle düşündürüyor. Yeni işletim sistemlerinin sonbaharda piyasaya sürülmeden önce Haziran ayı başlarında WWDC'de ön gösteriminin yapılması bekleniyor.
Assistive Access
Assistive Access, iPhone ve iPad uygulamalarını ve deneyimlerini temel özelliklerine indirgiyor. Bu mod, tek bir Aramalar uygulamasında birleştirilen Telefon ve FaceTime'ın yanı sıra Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Müzik için özelleştirilmiş bir deneyim içeriyor.
Bu özellik, yüksek kontrastlı düğmeler ve büyük metin etiketleri ile basitleştirilmiş arayüzün yanı sıra deneyimi kişiselleştirmeye yardımcı olacak araçlar da sunuyor. Örneğin kullanıcılar ana ekranları ve uygulamaları için daha görsel, ızgara tabanlı bir düzen veya metin tercih eden kullanıcılar için satır tabanlı bir düzen arasında seçim yapabiliyorlar.
Canlı Konuşma ve Gelişmiş Ses Konuşma Erişilebilirliği
iPhone, iPad ve Mac'teki Canlı Konuşma, kullanıcıların söylemek istediklerini konuşarak yazmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca sık kullanılan ifadeleri kaydederek konuşmalara hızla dâhil olabiliyor.
Yakın zamanda amyotrofik lateral skleroz (ALS) teşhisi konmuş kişiler gibi konuşma yetilerini kaybetme riski taşıyan kullanıcılar, kendileri gibi ses çıkaran dijital bir ses oluşturmak için Kişisel Ses'i kullanabilirler. Kullanıcıların bir iPhone veya iPad'e 15 dakikalık ses kaydı yapmak için rastgele bir dizi metin istemini okumaları yeterlidir. Bu özellik, kullanıcıların bilgilerini güvenli ve gizli tutmak için cihaz üzerinde makine öğrenimini kullanıyor ve kullanıcıların Kişisel Sesleriyle konuşabilmeleri için Canlı Konuşma ile entegre oluyor.
Büyüteç, İşaret Et ve Konuş'ta Algılama Modu
Büyüteç uygulamasında, İşaret Et ve Konuş kullanıcıların çeşitli metin etiketleri olan fiziksel nesnelerle etkileşime girmesine yardımcı oluyor. Örneğin bir ev aletini kullanırken, kullanıcılar parmaklarını tuş takımı üzerinde hareket ettirdikçe düğmelerdeki metni duyurmak için Kamera uygulamasından, LiDAR Tarayıcıdan ve cihaz üzerindeki makine öğreniminden gelen girdileri birleştiriyor.
Diğer Özellikler
- İşitme engelli veya zor işiten kullanıcılar, iPhone işitme cihazlarını belirli özelleştirme seçenekleriyle doğrudan bir Mac ile eşleştirebilir.
- Sesle Denetim, metin düzenleme için fonetik öneriler kazanıyor, böylece sesleriyle yazan kullanıcılar "do", "due" ve "dew" gibi kulağa benzer gelebilecek birkaç sözcük arasından doğru sözcüğü seçebiliyor.
- Sesle Denetim Kılavuzu, kullanıcıların sesli komutları dokunma ve yazmaya alternatif olarak kullanma konusunda ipuçlarını ve püf noktalarını öğrenmelerine yardımcı oluyor.
- Anahtar Kontrolü artık herhangi bir anahtarı sanal bir video oyun kumandasına dönüştürmek için etkinleştirilebilir.
- Finder, Mesajlar, Mail, Takvim ve Notlar gibi Mac uygulamalarında Metin Boyutu artık daha kolay ayarlanabiliyor.
- Hızlı animasyonlara karşı hassas olan kullanıcılar, Mesajlar ve Safari'de GIF'ler gibi hareketli öğeler içeren görüntüleri otomatik olarak duraklatabiliyor.
- Kullanıcılar, Siri'nin kendileriyle konuşma hızını 0,8x ile 2x arasında değişen seçeneklerle özelleştirebiliyor.
- Kısayollar, bilişsel engelli kullanıcıların Notlar uygulamasında görsel bir günlük oluşturmasına yardımcı olan yeni bir "Bunu Hatırla" eylemi kazanıyor.
iOS 17 Uygulamaları ve Duvar Kağıtları Belli Oldu
Sıradaki yazılım güncellemesi, milyonlarca iPhone kullanıcısı tarafından merakla bekleniyor. Apple, iOS 17 güncellemesi hakkında sessizliğini korusa da tanıtım tarihi yaklaştıkça içeride gelen bilgilerin sayısı da artıyor.
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