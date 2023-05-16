Apple, iOS 17'nin Erişilebilirlik Özelliklerini Açıkladı

Apple bugün iPhone, iPad ve Mac için bu yıl içinde kullanıma sunulacak çok çeşitli yeni erişilebilirlik özelliklerinin önizlemesini yaptı.

Apple, "bilişsel, konuşma ve görme erişilebilirliğine yönelik yeni yazılım özelliklerinin bu yıl içinde geleceğini" söylüyor ki bu da iOS 17, iPadOS 17 ve macOS 14'ün bir parçası olacaklarını kuvvetle düşündürüyor. Yeni işletim sistemlerinin sonbaharda piyasaya sürülmeden önce Haziran ayı başlarında WWDC'de ön gösteriminin yapılması bekleniyor.

Assistive Access

Assistive Access, iPhone ve iPad uygulamalarını ve deneyimlerini temel özelliklerine indirgiyor. Bu mod, tek bir Aramalar uygulamasında birleştirilen Telefon ve FaceTime'ın yanı sıra Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Müzik için özelleştirilmiş bir deneyim içeriyor.

Bu özellik, yüksek kontrastlı düğmeler ve büyük metin etiketleri ile basitleştirilmiş arayüzün yanı sıra deneyimi kişiselleştirmeye yardımcı olacak araçlar da sunuyor. Örneğin kullanıcılar ana ekranları ve uygulamaları için daha görsel, ızgara tabanlı bir düzen veya metin tercih eden kullanıcılar için satır tabanlı bir düzen arasında seçim yapabiliyorlar.

Canlı Konuşma ve Gelişmiş Ses Konuşma Erişilebilirliği

iPhone, iPad ve Mac'teki Canlı Konuşma, kullanıcıların söylemek istediklerini konuşarak yazmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca sık kullanılan ifadeleri kaydederek konuşmalara hızla dâhil olabiliyor.

Yakın zamanda amyotrofik lateral skleroz (ALS) teşhisi konmuş kişiler gibi konuşma yetilerini kaybetme riski taşıyan kullanıcılar, kendileri gibi ses çıkaran dijital bir ses oluşturmak için Kişisel Ses'i kullanabilirler. Kullanıcıların bir iPhone veya iPad'e 15 dakikalık ses kaydı yapmak için rastgele bir dizi metin istemini okumaları yeterlidir. Bu özellik, kullanıcıların bilgilerini güvenli ve gizli tutmak için cihaz üzerinde makine öğrenimini kullanıyor ve kullanıcıların Kişisel Sesleriyle konuşabilmeleri için Canlı Konuşma ile entegre oluyor.

Büyüteç, İşaret Et ve Konuş'ta Algılama Modu

Büyüteç uygulamasında, İşaret Et ve Konuş kullanıcıların çeşitli metin etiketleri olan fiziksel nesnelerle etkileşime girmesine yardımcı oluyor. Örneğin bir ev aletini kullanırken, kullanıcılar parmaklarını tuş takımı üzerinde hareket ettirdikçe düğmelerdeki metni duyurmak için Kamera uygulamasından, LiDAR Tarayıcıdan ve cihaz üzerindeki makine öğreniminden gelen girdileri birleştiriyor.

Diğer Özellikler