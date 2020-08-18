iPad ve İphone'da Aynı Anda İki Kamera ile Video Çekmek Artık Mümkün!

DoubleTake by FiLMiC Pro bu yılın başlarında kullanıma sunulmuş olsa da son zamanlarda aldığı önemli güncellemeler ile birlikte çok daha kullanışlı bir yapıya büründü. Yeni güncelleme ile birlikte iPad ve iPhone'da aynı anda iki kamera ile video çekmek mümkün hale geldi.

iPhone'da Aynı Anda İki Kamera ile Video Çekin!

Bu uygulamayı kullanabilmek için iOS 13 ve üstü bir yazılıma sahip iPhone'a ya da iPadOS 13 ve üstü bir yazılıma iPad'e ihtiyacınız var. Ancak uygulamadaki çoklu çekim özelliğinden her cihazın faydalanması mümkün değil. Eğer aynı anda iki kamera ile video çekmek istiyorsanız aşağıdaki modellerden birisine sahip olmanız gerekiyor.

- iPhone XR

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone SE (2020)

- iPad Pro 11 (2018)

- iPad Pro 12,9 (2018)

- iPad Pro 11 (2020)

- iPad Pro 12,9 (2020)

Bu noktada XR'ın tek kamerasının bulunması kafanızı karıştırmasın çünkü uygulamada ters çekim desteği de yer alıyor. Yani arka kamera ile kayıt alırken aynı anda ön kamera ile de kayıt yapabiliyorsunuz. Uygulamayı tamamen ücretsiz bir şekilde indirmek için hemen aşağıdaki indir butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Peki siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin iPhone'unuzda ya da iPad'inizde bu şekilde bir yazılıma ihtiyacınız var mıydı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.