iPhone 11'in Ne Zaman Tanıtılacağı Belli Oldu

Apple'ın yeni iPhone modellerini ne zaman tanıtacağı belli oldu. Apple, yedinci iOS 13 beta sürümünü geliştiricilere dağıtmaya başladı. Kodların içinde yeni iPhone'ların tanıtılacağı tarih hakkında bir ipucu ortaya çıktı.

iOS 13 beta sürümünde bulunan 'HoldForRelease' görselinden anlaşıldığı kadarı ile yeni iPhone modelleri 10 Eylül 2019'da tanıtılacak. Apple geçtiğimiz yıllarda da aynı ipucuları vermiş ve iPhone modelleri sızdırılan tarihte tanıtılmıştı. Görünüşe göre, bu yılda yeni iPhone modelleri sızdırılan tarihte tanıtılacak.

Apple yeni iPhone modellerini 10 Eylül'de tanıtır ise cihazlar 13 Eylül'de ön sipariş açılacak ve 20 Eylül'de de satışa çıkacak. Lansmanda Apple'ın iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11R olmak üzere toplam üç adet yeni iPhone modeli tanıtması beklenmekte.

iPhone 11'in Mate 20 Pro'da bulunan kamera tasarıma benzeyeceği gelen sızıntılar arasında yer almakta. Hatırlarsınız ki ünlü YouTuber Marques Brownlee yeni tanıtılacak olan iPhone 11'in klon versiyonunu incelemişti ve yeni iPhone modelinin kamera tasarımı çok fazla dikkat çekmişti.

Son olarak iPhone 11'in ekrana gömülü Touch ID teknolojisi ile geleceği konuşulmakta. Yeni iPhone modelleri hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Yeni iPhone modelleri hakkında gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız. Takipte kalın!