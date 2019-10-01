iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 10 Plus Hız Testinde Karşı Karşıya!

Apple A13 Bionic ile önceki nesil modellere göre yüzde 20 daha yüksek performans vaat eden iPhone 11 serisinin en iyi üyesi, iPhone 11 Pro Max ile Samsung Galaxy Note 10 Plus hız testinde karşı karşıya geldi.

iPhone 11 Pro Max mi Galaxy Note 10+ mı?

Son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelen uygulama yarışı, yayıncılar tarafından sıklıkla tercih edilir oldu. Uygulamaların açıldığı, değiştirildiği, arka planda bırakıldığı ve kapatıldığı bu yarışta, hangi cihaz bu işlemleri daha hızlı tamamlarsa başarılı sayılıyor. Her ne kadar torpile açık bir test olsa da, alınan sonuçların kullanıcılar tarafından dikkate alındığını belirtelim.

Öyle ki daha öncesinde bu testlerden birisinde iPhone XS modelinin iPhone 11 Pro modelini geçtiğini de görmüştük. Şimdi ise iPhone 11 Pro Max ile Galaxy Note 10 modellerini kıyaslayan yayıncılar, oldukça şaşırtıcı bazı sonuçlarla karşılaştı. Teste geçmeden önce her iki telefonun teknik detaylarına aşağıdaki afişten göz atabilirsiniz.

Kağıt üstündeki performans testlerine baktığımızda iPhone 11 Pro Max tek çekirdekte 5,500 puan, çoklu çekirdekte 13,769 puan ile rakibini ezip geçiyor. Galaxy Note 10 Plus'ın tek çekirdek skorunun 3,404 puan ve çoklu çekirdek skorunun 10,777 puan olduğunu belirtelim.

Ancak gerçek dünyaya geçtiğimizde normal kurallar işlemeyebilir.

Yapılan testin ilk turlarında rakibine 16 saniyelik fark atan iPhone 11 Pro Max, testin sonunu beklenmeyen bir performansla sonlandırdı. Söz konusu teste ait videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.