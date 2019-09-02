iPhone 11 Serisinin Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Yeni iPhone modelleri hızla yaklaşırken, bu modellerle ilgili sızıntılar da gelmeye devam ediyor. iPhone 11 serisinin bazı teknik detayları ve fiyatları sızdırıldı.

Yabancı bir forum sitesinde yayınlanan görsel, yeni modellere ait önemli detayları ortaya çıkarmış oldu. Yayınlanan tabloya göz attığımızda her üç modelin de A13 işlemciden gücünü alacağını görüyoruz. A13 hakkında daha önceden çıkan sızıntılar, yeni işlemcinin oldukça performanslı olacağını işaret ediyordu. Bununla birlikte iPhone 11 ve iPhone 11 Pro 4 GB RAM ile desteklenirken, iPhone 11 Pro Max'in 6 GB RAM ile destekleneceği de tabloda belirtiliyor.

Yeni serideki bütün modeller Face ID ve iki taraflı kablosuz şarj özelliğine sahip olacak. Bununla birlikte modellerde 3D Touch özelliği bulunmayacak. Tabloya göre ilginç gelişmelerden birisi de iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro modellerinin Apple Pencil desteği ile gelecek olması.

iPhone 11 6,1 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacak. iPhone XR'ın yerini alacak olan iPhone 11, 749 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bununla birlikte iPhone 11 Pro modeli 5,8 inç boyutunda OLED ekran ile satışa sunulacak. Bu modelin fiyatının da 999 dolardan başlaması bekleniyor. Son olarak iPhone 11 Pro Max ise 6,5 inç OLED ekranla gelecek ve 1099 dolardan başlayan seçeneklerle satılacak.