iPhone 11 Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu!

10 Eylül itibarıyla tanıtılan yeni iPhone 11 serisi, iddialı özellikleri ve dikkat çeken fiyatları ile pek çok kişinin ilgisini çekti. Yeni modellerin Türkiye satış fiyatları ortaya çıktı!

Öncelikle yeni modellerle ilgili merak edilen detaylara ulaşmak ve teknik özelliklerini öğrenmek isterseniz iPhone 11 için buraya, iPhone 11 Pro için buraya ve iPhone 11 Pro Max için buraya tıklayabilir ve sitemiz üzerinden söz konusu modellere göz atabilirsiniz.

iPhone 11 Serisi Türkiye Satış Fiyatları

Apple Türkiye üzerinde yapılan güncelleme ile siteye eklenen yeni iPhone modellerinin yerel satış fiyatları da ortaya çıktı.

iPhone 11 - 64 GB 7.299 TL iPhone 11 - 128 GB 7.749 TL iPhone 11 - 256 GB 8.599 TL iPhone 11 Pro - 64 GB 10.999 TL iPhone 11 Pro - 256 GB 12.299 TL iPhone 11 Pro - 512 GB 13.999 TL iPhone 11 Pro Max - 64 GB 11.999 TL iPhone 11 Pro Max - 256 GB 13.299 TL iPhone 11 Pro Max - 512 GB 14.999 TL

Bununla birlikte modeller yurt dışında ise iPhone 11 için 699 dolardan, iPhone 11 Pro için 999 dolardan, iPhone 11 Pro Max için 1,099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Ne Zaman?

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni serisi 18 Ekim tarihinden itibaren ülkemizden satın alınabilir olacak. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerine, önümüzdeki hafta itibarıyla sahip olabileceksiniz.