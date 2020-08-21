iPhone 12'nin 5G'ye Geçiş Maliyeti Ortaya Çıktı

Apple önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği etkinlikle birlikte iPhone 12 ailesini tüketicilerle buluşturacak. Geçtiğimiz yıldan bu yana ortaya atılan sızıntılar dahilinde tüm modellerin 5G ağ teknolojisi ile birlikte geleceğini biliyoruz. Peki iPhone 12'nin 5G'ye geçiş maliyeti ne kadar?

iPhone 12'nin 5G'ye Geçiş Maliyeti Ne Kadar?

Son sızıntılar dahilinde şirketin yeni etkinliğinin 10 Eylül 2020 tarihinde düzenleneceği iddia ediliyor. Bu etkinlik kapsamında aşağıdaki modellerle karşılaşmayı bekliyoruz:

- Apple iPhone 12 4G

- Apple iPhone 12 5G

- Apple iPhone 12 Max 4G

- Apple iPhone 12 Max 5G

- Apple iPhone 12 Pro 5G

- Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Gördüğünüz üzere iPhone 12 ve iPhone 12 Max'in hem 4G hem de 5G seçenekleri sunulacağı iddia ediliyor. Öte taraftan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max yalnızca 5G ağ teknolojisi ile gelecek. Peki bu cihazlarda 5G'ye geçiş ne kadara mal olacak?

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ming-Chi Kuo'ya göre 5G iPhone modellerindeki milimeter wave teknolojisi birim başına 130 dolar fiyata mal olacakken, sub-6GHz teknolojisinin 80 dolar fiyata mal olacağı iddia ediliyor. Yani iPhone 12 modellerinde 5G'e geçiş, her cihaz başına ortalama 210 dolar maliyet ile faturalanacak. Bu da kısaca cihaz başına 1,500 TL olarak özetlenebilir.

Apple'ın bu noktada maliyeti düşürebilmek adına çeşitli çalışmalar sürdürdüğünü biliyoruz. Örneğin şirketin batarya teknolojisinde ve diğer bileşenlerde bazı maliyet düşürücü adımlar atacağı iddia ediliyor.

Peki siz 5G için çıkan ek maliyet hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde yakın bir zamanda 5G'ye geçilmeyeceğini düşünürsek bu ekstra maliyeti ödemek mantıklı olacak mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.