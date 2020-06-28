iPhone 12 Ekranları Hakkında İlginç İddia: Üzülsek Mi Sevinsek Mi Bilemedik!

Herkesin bir an önce piyasaya çıkmasını beklediği iPhone 12, ekranları ile daha çok gündeme geliyor. Bu cihazın tüm modellerinde kullanılacak ekranlar hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki sevinsek mi üzülsek mi karar veremiyoruz!

Bugüne kadar Apple akıllı telefonları içerisinde hiçbir cihaz hakkında böylesine çok iddia ortaya atılmadı. Salgın süreci nedeniyle çıkış tarihi sürekli ertelenen bu cihazın yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Fakat iPhone 12 bekleyenler için küçük bir problem olacak gibi görünüyor. Bu cihazda 120 Hz ekran kullanılması planlanıyor. Böylece ekranlardan çok daha fazla verim alınmak isteniyor.

iPhone 12 ekranları yeteri kadar hızlı olabilecek mi?

Bu cihazın 120 Hz ekrana sahip olması son derece hızlı olacağı anlamına geliyor. Buraya kadar herşey oldukça iyi görünse bile aslında bu, aynı zamanda çok önemli bir problem anlamına geliyor. LTPO temelli bir ekranın sunulamayacak olması, ekran çözünürlüğünün düşeceği anlamına geliyor.

Apple şirketi kısa bir süre önce Samsung ile masaya oturmuştu. LTPO temelli ekranlar için anlaşma yapan ikili özellikle iPhone 12 için bu ekranların yetiştirileceği sözünü almıştı. Fakat bu ekranlar ne yazık ki iPhone 12 için yetişmeyecek gibi görünüyor. Bu nedenle 120 Hz ekran biraz fazla gelecek diyebiliriz.

Konsept tasarımları görüntülenmeye devam eden bu cihaz ile ilgili henüz net bir detay yok. En ince ekran ayrıntılarından donanımlarına kadar birçok sızıntı gelmeye devam eden modelin çıkış tarihi de henüz net değil. Sizce iPhone 12 modelinde bizi şaşırtabilecek ayrıntılar olacak mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.