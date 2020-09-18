iPhone 12 Fiyatı ile Üzecek: Beklenenden Yüksek Olabilir

Gelecek haftalarda tanıtılması beklenen iPhone 12 fiyatı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. iPhone 12 fiyatı beklenenden daha yüksek olabilir iddiası ortalığı karıştırdı. İşte detaylar.

iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 12 modellerinin fiyatlandırmasına ilişkin gelen son rapor önceki raporlarla çelişiyor. Daha önce, yeni iPhone'un önceki nesil modelle aynı başlangıç ​​fiyatına sahip olacağı söylenmişti.

Şimdi ise Çin'den gelen bir rapor, 5G uyumlu iPhone 12'nin fiyatını geçen yılki modelle aynı tutmanın imkansız göründüğünü iddia ediyor. Fiyatının yükselme sebebinin bu yıl 50 dolar arttığı bildirilen malzeme listesi maliyeti olduğu söyleniyor.

Apple'ın yeni iPhone modellerinin kutusuna şarj cihazı ve kablolu kulaklık koymayacağı konuşulmakta. Apple'ın 20W şarj cihazını ayrı olarak satacağı söylenenler arasında yer almakta.

Bu muhtemelen bir miktar maliyet tasarrufu sağlayacak ancak bu tasarrufun müşterilere aktarılıp aktarılmayacağı henüz bilinmiyor.

iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinin 1.100 ila 1.200 dolar arasında fiyatlandırılması beklenmekte. iPhone 12 ailesinin tanıtım tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler iPhone 12 fiyatı hakkında ortaya atılan iddia hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!