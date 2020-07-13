iPhone 12 Serisi Kaç mAh Batarya ile Gelecek? İşte 2020 iPhone'ların Pil Kapasitesi

Eylül ayı yaklaşırken, Apple’ın yeni telefonları iPhone 12, 12 Pro ve 12 Pro Max hakkında sızıntılar, raporlar ortaya çıkmaya başladı. iPhone 12 serisinin ekran panelleri ile ilgili detaylardan sonra şimdi sıra pilde. 2020 iPhone modellerinin bataryaları testten geçti ve iPhone 12 serisi kaç mAh batarya ile gelecek? sorusu yanıt buldu. Bu sene üç iPhone modeli göreceğimiz de kesinleşti. İşte iPhone 12 serisi pil kapasitesi

iPhone 12 Bataryası Kaç mAh Olacak?

iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, Apple’ın muhtemelen Eylül ayında tanıtacağı üç OLED ekranlı iPhone modeli olacak. Lansman yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. iPhone 12 serisinin ekran özelliklerinin ardından bellek miktarları ortaya çıkmıştı, şimdi de pil kapasiteleri ortaya çıktı. Bu bilgiler Apple tarafından lansmanda dahi açıklanmıyor, sonraki testlerde ortaya çıkıyordu ancak bu sene lansman öncesinde bu bilgiler sızdı. Son olarak, Kore Endüstriyel Teknoloji Laboratuvarı (KTL), üç yeni iPhone bataryasının güvenlik testinden geçtiğini onayladı. Kore’de sertifikanlandırılan üç batarya, A2471, A2431 ve A2466.

Pil kapasitesine gelince, A2471, 2227 mAh; A2431, 2775 mAh; A2466, 3697 mAh. 3697 mAh kapasiteli A2466, tahmin edeceğiniz üzere iPhone 12 Pro Max modeline ait. Yeni modellerin pil kapasitesinin iPhone 11 serisindeki çoğu modelin kapasitesinden daha düşük olması dikkat çekici. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’in batarya kapasitesi sırasıyla, 3110 mAh, 3190 mAh, 3500 mAh.

Sertifika listesi ayrıca pilin Guangdong Desai Group tarafından üretildiğini ve A2466 modelinde L tipi pilin kullanıldığını gösteriyor.

iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple, bu yıl piyasaya sürülen tüm iPhone’larda LCD paneli bırakıp OLED panele geçiş yapıyor. Raporlara göre, iPhone 12 serisinin ekranı 5.4 inç - 6.7 inç arasında olacak. Söylentiler doğru çıkarsa, ilk kez bu yıl iPhone’ların kutusundan şarj aleti ve kulaklık çıkmayacak. iPhone fiyatının 749 dolardan başlayacağı söyleniyor.