5.4 inçlik iPhone 12, iPhone 12 Mini İsmi ile Gelebilir

Apple, Covid-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesini birkaç hafta erteledi. iPhone 12 serisi hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 5.4 inçlik iPhone 12'nin iPhone 12 Mini ismi ile geleceği iddia edildi. İşte detaylar.

5.4 inçlik iPhone 12 Mini Geliyor!

Genellikle, yeni iPhone'ların tanıtımı Eylül ayının ilk haftalarında gerçekleşmekteydi. Ancak bu yıl şirket etkinlikte yalnızca yeni Apple Watch ve iPad modellerini duyurdu. iPhone 12 serisinin tanıtımının Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Son gelen sızıntıya göre, Apple'ın 5.4 inçlik ekrana sahip olması beklenen yeni iPhone modeli iPhone 12 Mini adıyla tanıtılacak. Apple bu yıl dört yeni iPhone modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlardan ikisi iPhone 12 markası altında, diğer ikisi ise iPhone 12 Pro markası altında olacak.

En küçük iPhone "5,4 inç OLED ekranla geldiği söylenen" iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak, 6.1 inçlik model ise sadece iPhone 12 olarak adlandırılacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

Sizler iPhone 12 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!