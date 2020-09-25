iPhone 12 Mini, Kılıf Etiketi ile Doğrulandı

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturmuştu. Öte taraftan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği iPhone 12 modelleri, bu etkinlik sırasında tanıtılmamıştı. Tanıtıma oldukça kısa bir süre kalmışken bazı yeni bilgiler doğrultusunda iPhone 12 Mini olarak isimlendirilen bir modelle karşılaşacağız gibi gözüküyor.

Daha önceki bilgilerimiz doğrultusunda yeni akıllı telefon serisinin şu şekilde isimlendirilmesini bekliyorduk:

- iPhone 12

- iPhone 12 Max

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

Öte taraftan son sızıntılarla birlikte bu durum ufak bir değişiklik göstermiş olabilir. Yeni sızıntılara ve raporlara göre yeni serinin şu şekilde isimlendirileceği iddia ediliyor:

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Mini Özellikleri: Neler Sunacak?

Aslında iPhone 12 Mini'nin daha önceki sızıntılarda denk geldiğimiz iPhone 12 olmasını bekliyoruz. Bu noktada yeni modelin 5.4 inç boyutunda bir ekran, ikili kamera kurulumu ve bazı noktalarda yenilenmiş bir tasarım ile karşımıza çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Apple'ın iPad Mini, Mac Mini ya da iPod Mini gibi isimlendirmeler kullanmasına aşina olsak da bir iPhone'da 'Mini' isimlendirilmesinin kullanıldığı ilk model iPhone 12 Mini olacak gibi gözüküyor. Nitekim 5.4 inç boyutunda ekranla gelmesi beklenen model, geçen senenin en küçük modeli olan iPhone 11 Pro'dan (5,8 inç) dahi daha küçük bir ekrana sahip olacak.

Peki siz iPhone 12 Mini isimlendirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu isimlendirme, yeni modelleri ayırt etmeyi kolaylaştıracak mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.