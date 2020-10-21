iPhone 12 Pro Max Batarya Kapasitesi Netleşiyor

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Hi Speed etkinliğinde tanıtılan iPhone 12 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı. iPhone 12 Pro Max batarya kapasitesi nedir? iPhone 12 Pro Max bataryası kaç mAh? Merak edilen detaylar belli oldu. İşte iPhone 12 Pro Max batarya kapasitesi.

iPhone 12 Pro Max Batarya Kapasitesi: Kaç mAh?

Apple'ın yeni iPhone 12 Pro Max modeli, TENAA tarafından yayınlanan bilgiye göre iPhone 11 Pro Max'teki 3.969 mAh pilden yaklaşık %7 daha az kapasite olan 3.687 mAh pil ile donatılmış durumda.

Daha küçük bir pile sahip olmasına rağmen iPhone 12 Pro Max'in iPhone 11 Pro Max ile aynı pil ömrüne sahip olduğunu ve her iki cihazın da 20 saate kadar video oynatma ve 80 saate kadar ses oynatma sağladığı bilgisi açıklandı.

Apple, iPhone modellerinin teknik özellik sayfalarında asla pil kapasitelerini ve RAM bilgisini açıklamıyor. Ancak cihazların sökülmesi ile birlikte önümüzdeki günlerde bu ayrıntılar daha da doğrulanmış olacak.

Sizler iPhone 12 Pro Max hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

iPhone 12 Pro Max Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör

12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 3,687 mAh

3,687 mAh Konnektör: Lightning

iPhone 12 Pro ile benzer özellikleri bünyesinde barındıran iPhone 12 Pro Max, diğer iPhone 12 serisindeki modellere kıyasla daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile en iyisini arayanlara hitap ediyor.