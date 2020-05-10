iPhone 12 Pro Ateş Ediyor: 120Hz Ekran, 5G ve Daha Fazlası

EverythingApplePro'nun videosunda yer alan en son iPhone 12 iddiaları kullanıcıları heyecanlandıracak gibi gözüküyor. 120Hz yenileme hızında ProMotion ekrana sahip olacağı iddia edilen iPhone 12 Pro'nun çentiği küçülecek, kamerada ise birtakım sensör yenilemeleri mevcut.

iPhone 12 serisi bu yıl üç ekran boyutunda dört modelle satışa sunulacak; yeni daha küçük bir 5.4 inçlik model, iki 6.1 inçlik model ve daha büyük bir 6.7 inçlik iPhone 12 Pro. Telefonlarda düz kenarlı yeni dış tasarım ve daha küçük çentik, 5G hücresel ağ, arkada LiDAR sensör, geliştirilmiş kameralar ve A14 çip olması bekleniyor.

iPhone 12 Pro 5G hücresel bağlantı ve yeni renkler

Apple'ın iPhone 12 Pro çeşitlerini 120Hz yenileme hızı ekranıyla test ettiğini iddia eden EverythingApplePro, Apple mühendislerinin 90Hz değil 120Hz panel kullanmak istediklerini açıkça belirtti. Mühendislik ekibi 120Hz yenileme hızına sahip ekranlarda bazı sorunlarla karşılaşmış olsa da bu yılki 6.1 inç ve 6.7 inçlik iPhone 12'lerin ekranıyla dikkat çekeceğini söyleyebiliriz.

iPhone 12 Pro kamera özellikleri

Bunun haricinde yeni iPhone 12 Pro pil kapasitesinde de artış yaşacak. Daha önceki sızıntıda kapasitede yüzde 10'luk bir artışa işaret ediliyordu ancak 120Hz ekran için daha yüksek bir pil kapasitesinin gerekli olduğu belirtildi. Apple ayrıca daha geniş açılarda çalışmasını sağlamak için Face ID'yi elden geçiriyor.

Daha önce iPhone 12'de 64MP kamera sensörü kullanılabileceği sızdırılmıştı ancak şirket mühendisleri otomatik odaklama performansından memnun olmadıkları için bu gerçekleşmeyecek. 12MP sensöre bağlı kalmaya devam edecek yeni iPhone 12'lerin yeşil ve lacivert renk seçeneğine sahip olacağını da belirtelim.