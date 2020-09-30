iPhone 12 Satış Tarihi Sızdırıldı: iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, Covid-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesini birkaç hafta erteledi. iPhone 12 serisi hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 12 satış tarihi ne? iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? Konu hakkında bir sızıntı geldi.

iPhone 12 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

iPhone 12 serisinin 13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından iPhone 12 serisinin 5 Ekim'de mağazalara ulaşacağı söyleniyor. Mağazalara ilk etapta iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Max modellerinin geleceği konuşuluyor.

Apple tarafından iPhone 12 serisinin ne zaman tanıtılacağına dair bir açıklama henüz yapılmış değil. Daha önce gelen sızıntılara göre, 5.4 inçlik iPhone 12 Mini modelinde üç farklı depolama alanı seçeneği olacak. Bu seçenekler: 64GB / 128GB / 256GB. 6.1 inçlik iPhone 12'de de 64GB / 128GB / 256GB dahili depolama alanı seçeneği bulunacak. iPhone 12 Pro ve Pro Max 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile gelecek.

En küçük iPhone "5,4 inç OLED ekranla geldiği söylenen" iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak, 6.1 inçlik model ise sadece iPhone 12 olarak adlandırılacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

Sizler iPhone 12 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!