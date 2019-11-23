iPhone 12 Serisi ve iPhone SE 2 Hakkında Yeni Detaylar!

Geçmişte güvenilir bilgiler paylaşan Barclays Analisti Blayne Curtis ve ortaklarına göre, Apple’ın yeni amiral gemileri iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, 6GB RAM ile Eylül 2020’de karşımıza çıkacak.

Karşılaştırma yapacak olursak, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te 4GB RAM bulunduğunu hatırlatalım. Curtis’e göre iPhone 12’de de 4GB RAM’e yer verilecek.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’in her ikisinde de arka kısımda konumlandırılmış 3 boyutlu algılama kameraları ve mmWave 5G desteği bulunacak. Ancak bu telefonların aynı zamanda sub-6GHz 5G desteğine sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Yine de üç yeni 2020 iPhone modelinin de en son mobil ağ teknolojisini destekleyeceğini belirtelim.

iPhone 12 serisinin yanı sıra iPhone SE 2 hakkında da yeni iddialar var. Buna göre, Şubat ayında iPhone SE 2’nin üretimine başlanacağı söyleniyor. iPhone SE 2, görünüş olarak iPhone 8’e benzeyecek ve 4.7 inç’lik bir ekran ile Touch ID giriş tuşuyla birlikte gelecek.

A13 işlemcisiyle ve 3GB RAM ile gelecek olan iPhone SE 2’nin resmi tanıtımının Mart ayında yapılması bekleniyor.