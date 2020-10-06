Beklenen Açıklama Geldi: iPhone 12 Tanıtım Tarihi Duyuruldu!

Merakla beklenen yeni iPhone serilerinin tanıtım tarihi açıklandı. Apple iPhone 12 tanıtım tarihi hakkında resmi açıklama yaptı. iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Tüm merak edilenler haberimizde. İşte iPhone 12 tanıtım tarihi.

iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak? iPhone 12 Tanıtım Tarihi

Bildiğiniz üzere koronavirüs salgını nedeniyle yeni iPhone modellerinin tanıtım tarihi ertelenmişti. Apple tarafından Ekim ayında düzenlenen etkinlikte sadece yeni Apple Watch ve iPad modelleri tanıtılmıştı. Şimdi ise iPhone 12 tanıtım tarihi resmi olarak duyuruldu.

iPhone 12 serisi 13 Ekim 2020 tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Etkinlik Apple Park'tan canlı olarak yayınlanacak. Şirket bu yıl üçüncü sanal etkinliğini düzenleyecek. 13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte sadece yeni iPhone modellerine vurgu yapılacağı söyleniyor.

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliği, Apple'ın web sitesinden, Apple TV uygulamasından ve muhtemelen YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik 13 Ekim 2020'de Türkiye saati ile saat 20:00'da başlayacak.

Apple'ın bu yıl iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört yeni iPhone 12 modeli tanıtacağı söyleniyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6 GB RAM'e sahip olacağı konuşulmakta.

Sızıntılara göre iPhone 12 serisinin kutusunda şarj cihazı ve kulaklık olmayacak. Şarj cihazı ve kulaklık olmamasının nedeninin maliyeti azaltmak olduğu yine söylentiler arasında bulunuyor. Apple'ın böyle bir hareket yapar ise kullanıcılar tarafından nasıl bir tepki ile karşılaşacağı merak konusu.

Cihazların üç tanesinin 5G bağlantı teknolojisini desteklemesi bekleniyor. iPhone 12 Mini'nin ise 4G ile geleceği söyleniyor. Apple'ın 13 Ekim 2020'de tanıtacağı tüm cihazları tanıtıldığında sizlere aktaracağız.

Geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisinin fiyatları sızdırılmıştı. Hemen aşağıdan cihazların sızdırılan fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Sızdırılan fiyatları Türk Lirası'na çevirdik ve vergileri ekledi. Sonuca aşağıdaki haberimizden bakabilirsiniz.

Sizler iPhone 12 serisinden neler bekliyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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