iPhone 12 Tanıtım Tarihi Ertelenmiş Olabilir

Yeni nesil iPhone 12 5G'nin tanıtım ve piyasaya sürülme tarihi ertelenmiş olabilir. Yeni söylentiler Apple'ın tedarik kısıtlamaları nedeniyle iPhone 12 lansmanının Ekim veya Kasım ayına ertelediğini iddia ediyor.

Qualcomm bugün üçüncü çeyrek kazanç raporunu ve gelecek çeyrek beklentilerini paylaştı. Bu raporla şirket, beklenen 5G telefonunun gecikmesi ile 4. çeyrek sevkiyatları üzerinde artış yaşanacağını belirtti. Qualcomm'un raporundaki bu 5G cihazının ise iPhone 12 olduğu düşünülüyor.

Qualcomm marka vermeden duyurdu: iPhone 12 tanıtım tarihi ertelendi

iPhone 12 tanıtım tarihi birkaç ay sonraya ertelenerek hem tedarik sorunu çözülmüş hem de beklentilerin karşılanmış olması bekleniyor. Fakat Qualcomm baş mali görevlisi Akash Palkhiwala 5G çiplerin Eylül ayında sevk edilmek üzere hazır olduğunu aktardı.

Qualcomm mali raporunda Apple'dan bahsetmedi ancak genellikle Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone'un yanı sıra başka bir amiral gemisi akıllı telefon hayal etmek zor.