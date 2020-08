iPhone 12 Tanıtımı ile iPhone 11 Pro, Pro Max ve XR Satıştan Kalkacak

Eylül ayına yaklaştık; büyük Apple etkinliğinin düzenlenmesine çok az kaldı. Bu yıl tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle iPhone tanıtım etkinliğinin biraz geç düzenleneceği tahmin ediliyor. Bu yıl iPhone 12 serisini göreceğiz. 5G bağlantılı ilk iPhone modelleri olacağından Apple meraklıları için oldukça önemli. Yeni rapora göre, 2020 iPhone’lar tanıtılır tanıtılmaz Apple eski modelleri (iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone XR) satıştan kaldıracak. iPhone 11 serisi veya iPhone XR satın almak için iPhone 12’yi bekleyenleri üzen gelişmenin detayları haberimizde.

Yeni bilgilerin kaynağı @iAppleTimes Twitter hesabı. Anlaşılan o ki, iPhone 12’nin piyasaya sürülmesinden sonra iPhone XR’ın satışı durdurulacak. Verilen bilgiye göre daha güçlü iPhone SE 2020’nin kullanılabilirliği kullanıcılara XR’a göre daha iyi bir alternatif sunuyor. Şirket, XR’ın fiyatını daha da düşürmek istemiyor. Gün sonunda bazı kullanıcıların güncellenmiş iPhone 8’e benzeyen iPhone SE 2020’ye göre modern XR’ı tercih edeceğini biliyoruz. Hala daha modern görünüm tercih edenler için kaynak, XR’ın halefi iPhone 11’e işaret ediyor. Geçen yılın modeli fiyat indirimi alacak ve başlangıç fiyatı 549 dolar olacak. Telefon şu anda 699 dolar. iPhone 11 bu yıl da popülerliğini koruyacak gibi. Rapor ayrıca Apple’ın iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max’e mağazasında yer vermeyeceğini de belirtiyor. Şirket, 12 Pro ve 12 Pro Max’in piyasaya sürülmesiyle birlikte geçen yılın modellerini korumanın bir anlamı olmadığına inanıyor. Hatırlarsanız şirket geçen yıl iPhone 11 serisini satışa sunduğunda benzer bir karar almış, iPhone XS ve iPhone XS Max’i kaldırmıştı.

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549