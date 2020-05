iPhone 13 Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

iPhone 12 modelleri tanıtılmadan iPhone 13'ün kamera özellikleri sızdırıldı. Gelen sızıntıya göre, iPhone 13 dört arka kamera sensörüne sahip olacak. Gelin hep beraber iPhone 13 kamera özelliklerine yakından bakalım.

Apple'ın 2021 yılında piyasaya süreceği iPhone 13 serisinin arka tarafında 4 adet kamera sensörünün bulunacağı iddia edildi. Yine iddialara göre, iPhone 13'ün arka kamera sensörlerinin orta kısmında led flaş yer alacak.

Hemen aşağıdan Twitter'da paylaşılan görsele göz atabilirsiniz.

The supposed layout, but this early on could mean nothing for 13 series final design so take with 🧂 pic.twitter.com/9JKsVPELGQ