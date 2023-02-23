iPhone 15'in OLED Ekranı Devrim Yaratabilir

Apple'ın bu yılın sonbahar aylarında kullanıcılarla buluşturmayı planladığı iPhone 15 serisine dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yeni bir rapor, iPhone 15'teki OLED ekran sürücü çipinin 40nm'den 28nm sürecine geçmesi sayesinde bir verimlilik yükseltmesi alabileceğini söylüyor.

Apple'ın M2 gibi özel işlemcileri 5nm sürecinde üretiliyor ancak farklı süreçlerde üretilen cihazlarda kullanılan başka çipler olduğunu unutmamak gerek. Örneğin OLED ekran, kendi sürücü çipini gerektiriyor.

Economic Daily News'in bir raporuna göre Apple, iPhone 15'teki OLED ekran sürücü çipini 40nm'den 28nm'ye taşıyacak. Bu süreç sıçramasının daha enerji verimli ekranlar sağlaması bekleniyor ancak bunun cihazın genel pil ömrüne ne kadar fayda sağlayacağı tam olarak belli değil.

iPhone 15 Ekranından Ne Beklemeliyiz?

Rapor, süreç değişiminin tam da LX Semicon ve Samsung System LSI gibi belirli üreticilerin çip süreçlerini değiştirdikleri sırada gerçekleştiğini belirtiyor. Apple muhtemelen yeni üretim hatlarından yararlanmak isterken, diğer tedarikçilerini de istemeden yeni sürece daha hızlı geçmeye zorluyor.

Söylentiler, iPhone 15 serisinin tamamının selfie kamerası ve Face ID bileşenleri için hap ve delik kesiklerine sahip OLED ekranlara sahip olacağını gösteriyor. Ekranlar yeni nesil için boyut veya işlevsellik açısından değiştirilmese de yeni bir sürücü çipi daha fazla genel güç verimliliği anlamına gelebilir.

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