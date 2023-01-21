iPhone 15 Pro Daha İnce ve Kavisli Ekranla Geliyor

Bir sızıntı kaynağının iddiasına göre iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'dan daha ince çerçevelere ve kavisli kenarlara sahip olacak ve daha önceki söylentilerde belirtildiği gibi Pro olmayan modeller de Dinamik Ada özelliğini kazanacak.

Apple'ın iPhone için 2023'teki yeni serisi her zamanki gibi sonbaharda bekleniyor ve söylenti değirmeni şimdiden aldı başını gidiyor ancak iPhone 14 Pro'da olduğu gibi, iPhone 15 Pro da dikkat edilmesi gereken model olacak gibi görünüyor.

Twitter'da güvenilir bir sızıntı kaynağı olan "ShrimpApplePro"ya göre iPhone 15 Pro, serinin mevcut oldukça düz ve tek tip görünümünden farklı olarak "kavisli kenarlara sahip daha ince çerçevelere" sahip olacak. Sızıntı yapan kişi, çerçevelerin kavisli olacağını ancak ekranın kendisinin düz kalacağını belirtiyor.

iPhone 15 Pro'nun Ekranı Nasıl Olacak?

Genel olarak bakıldığında tüm iPhone 15 modellerinin iPhone 14 modelleriyle aynı ekran boyutlarına sahip olacağı görülüyor. Bu Apple için oldukça mantıklı çünkü tasarımları, süreçleri ve bileşenleri bir yıl daha yeniden kullanabilir ve aynı zamanda paradan tasarruf edebilir. Pro olmayan modeller de kavisli kenarlardan yararlanacak ancak bu Pro neslinde daha belirgin bir değişiklik olabilir. Standart modeller ayrıca iPhone 14 Pro'da tanıtılan bir özellik olan Dinamik Ada'ya sahip olacak.

Sızıntı kaynağının iddiasına göre yeni nesilde de aynı Dinamik Ada kesimleri kullanılacak. Bununla birlikte, kamera deliğinde de bir fark yok gibi görünüyor, bu da bu sefer herhangi bir kamera yükseltmesi olmayacağını gösterebilir. Kaynak ayrıca iPhone 15 Pro Max'i "oldukça iyi" olarak tanımlarken, çerçeve inceltme ve kavisli kenarların Apple Watch'taki ekranla aynı etkiyi yarattığını söyledi.

"ShrimpApplePro", Apple Watch Series 8'in yeniden tasarlanmayacağı ve Apple yeni modeli piyasaya sürdüğünde doğru olduğu anlaşılan bir tahmin de dâhil olmak üzere oldukça iyi bir sızıntı geçmişine sahip. Sızıntı yapan kişi aynı zamanda Kasım ayındaki bir paylaşımında iPhone 15'in kavisli kenarlara sahip yeni bir kasa tasarımına sahip olabileceğini öne süren ilk kişilerden biriydi.