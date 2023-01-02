iPhone 15 Serisi Pil Ömründe Devrim Yaratabilir

iPhone 15 serisine yaklaşık dokuz ay var ancak Apple'ın yeni nesil akıllı telefonunu detaylandıran pek çok söylenti var. iPhone 15 Pro ve Ultra'nın içindeki A17 Bionic System-on-Chip (SoC) de sızıntılarda görünmeye başladı ve raporlar yeni 3nm işlemcinin daha az pil gücü tüketirken daha iyi performans sunacağını iddia ediyor.

Yeni işlemcilerin öncekilere kıyasla daha verimli olması gerektiğinden pil ömründe iyileşmeler bekleniyor ancak şu anda iPhone 14 Pro'da gördüklerimiz göz önüne alındığında pil ömrü, hız artışından ziyade A17'den gelen en önemli yükseltme gibi görünüyor.

Akıllı telefon savaşlarında işlemci performansının zirveye yaklaştığı bir noktaya ulaştık. Performans söz konusu olduğunda iPhone 15 Pro modellerine güç veren A16 Bionic'in şu anda rakibi yok ancak farklar küçük ve bunları yalnızca aynı anda birden fazla son nesil akıllı telefon kullanıyorsanız fark edeceksiniz.

iPhone 15 Serisi A17 İşlemciyle Farkını Gösterecek

İşte bu yüzden iPhone 14 ve 14 Plus, iPhone 13 Pro'ların sahip olduğu A15 işlemciye sahip olmalarına rağmen bu kadar harika cihazlar. İnanılmaz derecede hızlılar ve Google'ın Pixel 7'deki özel işlemcileri gibi daha yeni işlemcilerden daha iyi performans gösteriyorlar.

Tüm bunlar göze alındığında iPhone 15 serisinin dikkate değer noktası performansı değil görünüşe göre pil ömrü olacak. Yakın tarihli bir Bloomberg raporunda, A17'nin daha iyi performans sunarken A15 gibi 5nm işlemcilerden %35 daha az güç tüketeceği belirtildi. A17'nin A16'ya kıyasla ne kadar daha verimli olduğu belli değil ancak aynı işlem gücünü sağlamak için daha az enerji tüketmesi gerekiyor. Bu da genel pil ömrünü iyileştirecektir.

Yeni nesil işlemcilerin önceki yıllara kıyasla önemli hız artışları sağlamasının ya da tüketicilerin günlük iPhone kullanımı sırasında bu hız artışlarını fark etmesinin giderek zorlaştığı düşünüldüğünde, pil ömrünün Apple'ın gelecek yıl odaklanacağı özellik olacağı aşikâr.