iPhone 15, iPhone 14 Pro'da Bulunan Önemli Bir Tasarım Detayına Sahip Olacak

iPhone 15'in iPhone 14 Pro'dan Dinamik Ada ve 48MP ana kamerayı alacağı bir süredir konuşuluyordu ancak şimdi başka bir Pro telefona ait tasarım özelliğinin Apple'ın bir sonraki standart iPhone'unda yer alabileceğini öğrendik.

Sarı iPhone 14'ün varlığını doğru bir şekilde sızdıran Weibo kullanıcısına göre standart iPhone 15, selefi iPhone 14 tarafından kullanılan geleneksel parlak arka panel yerine iPhone 14 Pro tarzı dokulu mat cam arka panel ile gönderilecek.

Muhtemelen Apple bu değişikliği bir sonraki standart modeline daha premium bir görünüm ve his kazandırmak için yapıyor ancak bu hamle aynı zamanda iPhone 15 Pro ve titanyum çerçeveye sahip olacağı söylenen iPhone 15 Ultra için arka panel değişikliklerine de işaret ediyor olabilir.

iPhone 15, Dokulu Mat Cam Arka Panelle Geliyor

Pratik düzeyde iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tarafından kullanılan dokulu mat cam arka paneller, bu telefonların standart muadillerine göre daha kolay tutulmasını sağlıyor.

Ne olursa olsun, iPhone 15'in bu iPhone 14 Pro tasarım özelliğine sahip olabileceği gerçeği, Apple'ın bir sonraki standart iPhone modeli için çıtayı yükseltmeye niyetli olduğunu gösteriyor.

Her iPhone 14 Pro özelliği standart iPhone 15'e gelmeyecek. Örneğin, cihazın iPhone 14'ün statik 60Hz yenileme hızını koruması bekleniyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te 1-120Hz değişken yenileme hızına olanak tanıyan Apple'ın ProMotion teknolojisi ise iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra için ayrılmış durumda.