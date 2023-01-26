iPhone 15, Wi-Fi 6E Özelliğine Sahip İlk iPhone Olabilir

Yeni bir analist notu, Apple'ın Wi-Fi 6E'yi iPhone 15'e getireceğini ve cihazı Mac mini, MacBook Pro ve iPad Pro gibi diğer Apple cihazlarıyla aynı çizgiye getireceğini öne sürüyor.

Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O'Malley, MacRumors tarafından görülen ve Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisine Wi-Fi 6E desteği ekleyeceğini öne süren bir araştırma notu paylaştı. Desteğin iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı olup olmayacağı henüz belli değil.

Wi-Fi 6E, Apple'ın mevcut cihaz serisinde yeni bir özellik değil. Mevcut nesil 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ve Mac mini'de bu özellik bulunuyor. iPhone 14 serisi ise standart Wi-Fi 6 özelliğine sahip.

Wi-Fi 6E Ne Gibi Faydalar Sağlıyor?

Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 ile aynı 2.4GHz ve 5GHz bantlarında çalışıyor ancak 6GHz bandı üzerinde de çalışıyor. Bu da daha yüksek kablosuz hızları ve daha az sinyal parazitini mümkün kılıyor. 6Ghz bandını kullanmak için cihazların bir Wi-Fi 6E yönlendiriciye bağlı olması gerekiyor.

iPhone 15'in 2023 sonbahar Apple etkinliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve analistler şimdiden Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları için tahminlerde bulunmaya başladılar. Bazıları iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın iPhone 14 Pro modellerinde olduğu gibi 3'lü kamera sensörüne ve 48MP bir lense sahip olacağına inanıyor. Ayrıca üst düzey iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile ilgili olarak bazı analistler Apple'ın gelişmiş optik yakınlaştırmaya yönelik 12MP periskop lens ekleyeceğini düşünüyor. Bunların yanı sıra hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max'in TSMC'nin 3 nanometre teknolojisiyle üretilmiş bir A17 işlemciye, 8 GB RAM'e ve yeni bir titanyum çerçeveye sahip olması bekleniyor.

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