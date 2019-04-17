iPhone 8'in Yükseltilmiş Versiyonu Önümüzdeki Yıl Piyasaya Sürülüyor

Yeni bir rapora göre Apple, 2017'de iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte piyasaya sürdüğü iPhone 8 modelinin yükseltilmiş bir versiyonunu 2020 yılında kullanıcılarla buluşturabilir.

Çin merkezli Economic Daily News gazetesinin iddiasına göre, Apple’ın 2020 iPhone serisindeki cihazlardan bir tanesi, orijinal iPhone 8'in yükseltilmiş bir versiyonu olacak.

İlk olarak 2017 yılında tanıttığı telefonu önümüzdeki yıl küresel pazarlarda yeniden piyasaya sunmayı planlayan Cupertinolu şirket, orta segmentte kullanıcılara yeni bir alternatif yaratmak istiyor.

Rapor, yeni nesil iPhone 8’in yaklaşık 649 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını iddia ediyor. Yaklaşık iki sene önce iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte piyasaya sürülen cihaz, halen satışta; ancak söz konusu iddialar gerçeliğe kavuştuğu takdirde, iPhone 8’in şu andaki sürümü emekliye ayrılabilir. Yeni modelin, iPhone XS ve XR'a daha uygun bir alternatif olarak konumlandırılması bekleniyor.

Orijinal iPhone 8 modeli

Gazete, 2020 yılında piyasaya sürülecek yeni iPhone 8’in orijinal sürümle aynı boyutlarda, yani 4,7 inç LCD ekrana sahip olacağını iddia ediyor. İki cihazı birbirinden ayıran farklar ise performans tarafında olacak.

Yeni nesil iPhone 8’in Apple A13 işlemciye, yükseltilmiş bir kameraya ve 128GB depolama alanına sahip olacağını söyleyen gazete, telefonun üretiminden Tayvan merkezli bir elektronik üretim firması Pegatron’un sorumlu olacağını söylüyor.

İlk yıl içinde yaklaşık 20 milyon ünite üretmek isteyen Apple, yeni iPhone 8’i öncelikle yeni nesil iPhone'ların premium fiyatları nedeniyle beklenen rakamları karşılayamadığı pazarlara sunacak.