iPhone 8 Plus Şarj Esnasında Patladı!

Tayvan’da bir iPhone 8 Plus 64 GB, şarj esnasında patladı. Tüm gözler Apple’ın pil üreticisi ATL’ye çevrilirken, akıllara Samsung Galaxy Note 7’nin başına gelenler geldi.

Hatırlarsınız Samsung, aynı problem yüzünden ciddi sorunlar yaşamış, modellerini geri toplayıp paralarını iade etse dahi kaybettiği güvenin yerini uzun süre dolduramamıştı. iPhone 8 Plus’ın başına gelen bu benzer durumun da devam edip etmeyeceği merak konusu. Eğer yakın zamanda bir kaç telefonun daha patladığını duyacak olursak, kullanıcıların konuyla ilgili hassasiyeti yeniden gündeme gelecektir. Bu sebeple Apple’ın konuyla ilgili ne gibi bir duruş sergileyeceği de oldukça merak konusu.

iPhone 8 ve 8 Plus’ın satışları beklenenin çok altında seyrederken bir de böyle bir durumun yaşanması, teknoloji devi için pek hayırlı olmadı. Üstelik yaşanan patlama sonrası telefon incelendiğinde, pilin gövdeyi yok edip ekranı dışarı doğru ittiğini görebilirsiniz. Bu da akıllara “Ya elimde patlarsa” sorusunu getiriyor. Malum telefonlarımızdan 5 dakika bile ayrı kalmak, günümüz çağında seçenekler dahilinde bulunmuyor.

Telefonu patlayan Tayvanlı Wu, fişi olabildiğince çabuk çekmeye çalıştığını, biraz daha geç kalsa ateş alacağını söylüyor. Orijinal şarj aletini kullandığını vurgulayan Wu, üstelik telefonunu çok da yoğun kullanmıyor. Yalnızca Facebook ve birkaç oyun oynadığını dile getiren kullanıcının telefonunun aldığı hali aşağıdaki videoda görebilirsiniz.