iPhone SE 2 Tanıtım Tarihi Sızdırıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple'ın merakla beklenen küçük ekranlı akıllı telefon modeli olan iPhone SE 2 hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Fiyatı ile kullanıcıların kalbine taht kuracak olan iPhone SE 2 modelinin ne zaman tanıtılacağı sızdırıldı. Gelin hep beraber Apple'ın küçük ekranları akıllı telefon modeline yakından bakalım.

iPhone SE 2 modeli hakkında detayları Apple Analisti Ming-Chi Kuo paylaştı. Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın uygun fiyatlı ve küçük ekranlı akıllı telefon modeli 2020 yılının Mart ayının son günlerinde tanıtılacak.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın Ocak 2020'de iPhone SE 2 modeli için seri üretime geçeceğini açıkladı. Ming-Chi Kuo ayrıca iPhone SE 2'nin ne kadar olacağını da paylaştı. Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone SE 2, 399 dolardan başlayan fiyat etiketi ile teknoloji mağazalarda yerini alacak.

Küçük ekranlı iPhone modeli olan iPhone SE 2'nin A13 Bionic işlemciden gücün alacağı ve 3 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi sızdırıldı. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanına sahip olması beklenen iPhone SE 2, 4.7 inçlik ekran ile gelebilir.