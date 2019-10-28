iPhone SE 2 Tanıtım Tarihi Sızdırıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple'ın merakla beklenen küçük ekranlı akıllı telefon modeli olan iPhone SE 2 hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Fiyatı ile kullanıcıların kalbine taht kuracak olan iPhone SE 2 modelinin ne zaman tanıtılacağı sızdırıldı. Gelin hep beraber Apple'ın küçük ekranları akıllı telefon modeline yakından bakalım.
iPhone SE 2 modeli hakkında detayları Apple Analisti Ming-Chi Kuo paylaştı. Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın uygun fiyatlı ve küçük ekranlı akıllı telefon modeli 2020 yılının Mart ayının son günlerinde tanıtılacak.
Ming-Chi Kuo, Apple'ın Ocak 2020'de iPhone SE 2 modeli için seri üretime geçeceğini açıkladı. Ming-Chi Kuo ayrıca iPhone SE 2'nin ne kadar olacağını da paylaştı. Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone SE 2, 399 dolardan başlayan fiyat etiketi ile teknoloji mağazalarda yerini alacak.
Küçük ekranlı iPhone modeli olan iPhone SE 2'nin A13 Bionic işlemciden gücün alacağı ve 3 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi sızdırıldı. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanına sahip olması beklenen iPhone SE 2, 4.7 inçlik ekran ile gelebilir.
Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilerin doğruluk payı oldukça yüksek. Apple, iPhone SE modelini 21 Mart 2016 tarihinde tanıtmıştı. iPhone SE modeli de 24 Mart 2016 yılında ön siparişe açılmıştı.