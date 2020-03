iPhone'un Gece Modu ile Çekilen En İyi Fotoğraflar Açıklandı

Apple'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı fotoğraf yarışması sonuçlandı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in gece modunda çekilen en etkileyici fotoğraflar belli oldu.

Apple sosyal medya hesapları üzerinden iPhone'un gece modu ile çekilen en iyi fotoğrafları paylaştı. Gece modu ile çekilen en iyi fotoğraflar çok yakında tüm dünyadaki reklam panolarında sergilenecek. Seçkin üyelerden oluşan jüri heyeti, kazanan 5 fotoğrafı açıkladı. Hemen aşağıdan iPhone'un gece modu ile çekilen en iyi fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Yarışmayı kazananların Çin, Hindistan, Rusya ve İspanya'da yaşayan fotoğrafçılar olduğu açıklandı. Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada " Kazananlarımızın yakaladığı muhteşem görüntülere hayran kaldık #ShotOniPhone Gece modu fotoğraf yarışması. Tebrikler, fotoğrafçılar!" dedi.

Amazed by the magnificent images captured by the winners of our #ShotOniPhone Night mode photo challenge. Congratulations, photographers! https://t.co/L9V6Cr8Org pic.twitter.com/TZBJdrR89I