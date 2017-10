iPhone X Hakkında Yapılan Anket Apple'ı Üzebilir

Apple, son yıllarda iPhone satışlarında istediği rakamlara ulaşamıyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl şirketin gelirleri 2003'ten bu yana ilk kez düşmüştü. Şirket, bu kötü sinyalleri aldı ve son 10 yılın en iyi iPhone'unu piyasaya çıkardı. Fakat işler Apple'ın istediği gibi gitmeyebilir. İşte Tim Cook'un morallerini bir hayli bozan iPhone X anketi.

1984 yılında tanıttığı Macintosh ile bilgisayar endüstrisini ve 2001 yılında tanıttığı iPod ile de müzik piyasasını baştan aşağı değiştiren Apple, 2007 yılında ise iPhone ile beraber akıllı telefon devrimine imza atıyordu. Takvim yaprakları 2017'yi gösterdiğinde ise Apple kendi deyimiyle, "yeni bir çağ" başlatıyordu. Hepinizin bildiği üzere o çağın adı, iPhone X'ti.

Apple'ın büyük umutlarla çıkardığı iPhone X'e olan talep, şu an için beklenen rakamın çok altında gözüküyor.

Consumer Intelligence Research Partners tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılanların sadece yüzde 25'i iPhone X'i alacaklarını söyledi. Yüzde 48'i ise ilgi ve heyecanlarını dile getirdi, ancak yalnızca dörtte biri iPhone X'i alacağını ifade etti.

Tabii bu anketin yalnızca 1,112 iPhone kullanıcısına yapıldığını söylemekte fayda var. Dolayısıyla bütün bir dünyanın görüşlerinin bu yönde olduğunu ifade etmek zor. Ancak genel kanı, halihazırda iPhone kullanan insanların cihazlarını yükseltmek için iPhone X almayacağı yönünde.

Anketteki sonucu iPhone X'in henüz piyasaya çıkmamış olması da etkilemiş olabilir. Zira başta Face ID (yüz tanıma) teknolojisi olmak üzere yanıtlanmayı bekleyen birçok soru işareti bulunuyor.

Bununla birlikte 999 dolarlık fiyat etiketi, daha sızıntılar gelirken birçok insanın tepkisini çekmişti.

Steve Wozniak'ın da Kafası Karışık

Steve Jobs ile birlikte Apple'a hayat veren diğer bir isim de Steve Wozniak. Apple'ın kurucu ortağı Wozniak, yaptığı bir röportajda kiullandığı iPhone 8'den memnun olduğunu ve iPhone X almak için acele etmeyeceğini söyledi.

Wozniak, yüz tanımanın, acele etmemenin nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Wozniak, Face ID hakkında "şüpheci" olduğunu belirtti ve yüz tanımanın, Apple'ın istediği gibi işleyebileceğinden emin olmadığını söyleyerek, cihazın kullanıcılar için bir takım problemlere yol açabileceğini belirtti.

Ailede iPhone X'i alacak ilk insannın eşi olacağını ifade eden Wozniak, "Telefonu birinci gününde almayı düşünmüyorum, ancak eşimin alacağını biliyorum. Dolayısıyla iPhone X'i görecek kadar yakın olacağım" dedi.

Apple'ın yeni amiral gemisi 6 Kasım'da piyasaya sürülecek. Apple'ın bütün dünyaya, "Say hello to the future" (Geleceğe merhaba deyin) diyerek tanıttığı iPhone X, bakalım beklenen etkiyi yaratabilecek mi?

iPhone X hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.