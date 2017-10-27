iPhone X Ön Siparişe Açıldı, Stoklar Tükendi!

Apple’ın 10. yıl iPhone modeli iPhone X, beklendiği üzere ön siparişe açıldığı gün büyük ilgi gördü. Cihazı yurt dışından satın almak isteyen kullanıcılar, stok sorunuyla karşı karşıya.

Apple’ın Eylül ayında düzenlediği WWDC etkinliğinde iPhone 8’lerden sonra sahneye çıkardığı iPhone’un 10. yıl dönümüne özel hazırlanmış modeli iPhone X’u bekleyenler için büyük gün geldi. Yurt dışında bugün resmi olarak ön siparişe açılan iPhone X, en azından ABD’de de tükenmiş durumda.

Yepyeni bir tasarım sunmasıyla iPhone 8 ve 8 Plus’ın yerine tercih edilen modelin ön sipariş stokları sadece birkaç dakika içerisinde tüketildi. 64GB modeli 999 Dolar, 256 modeli 1140 Dolar’dan satışa sunulan iPhone X’a yabancıların rağbet göstermeyeceği konuşuluyordu ancak her sene olduğu gibi gelenek bozulmadı ve ön siparişler tükendi. Bu arada Apple’ın iPhone X için stok sorunu yaşayacağı, hatta cihazı geç piyasaya çıkaracağı söyleniyordu ancak bu durumla karşılaşılmadı. Şu anda yurt dışından iPhone X siparişi vermeyi başaran kullanıcılar cihazlarına 2-3 hafta içerisinde kavuşabilecek. En azından Apple Online Store’da sipariş esnasında karşılaştığımız not bu şekilde.

Yüz tanıma sistemi Apple’ın deyimiyle Face ID özelliğinin yanında çentikli ekranı ile konuşulan iPhone X’un Türkiye fiyatının 64GB model için 6099 TL, 256GB model için 6899 TL olduğunu hatırlatalım.